«Зенит» победил «Мальме» в Юношеской лиге УЕФА благодаря голу на 90+1-й минуте

«Зенит» на своем поле обыграл «Мальме» в матче 2-го тура групповой стадии Юношеской лиги УЕФА — 3:2.

В составе гостей отличились Маркус Бьорквист и Исак Бьеркебо, в составе хозяев забили Рони Михайловский, Илья Родионов и Арсений Зигангиров. Отметим, что гол Зигангирова стал победным, защитник забил на 90+1-й минуте встречи.

«Зенит» занимает второе место в группе H Юношеской лиги УЕФА с 3 очками в 2 матчах, «Мальме» идет на 3-й строчке с 1 очком. Сегодня состоится еще один матч группы H — «Ювентус» — «Челси», время начала встречи — 17.00 (мск).