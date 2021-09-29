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«Зенит» победил «Мальме» в Юношеской лиге УЕФА благодаря голу на 90+1-й минуте

13:58
29 сентября. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» — «Мальме». Фото ФК «Мальме»
29 сентября. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» — «Мальме». Фото ФК «Мальме»
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«Зенит» на своем поле обыграл «Мальме» в матче 2-го тура групповой стадии Юношеской лиги УЕФА — 3:2.

В составе гостей отличились Маркус Бьорквист и Исак Бьеркебо, в составе хозяев забили Рони Михайловский, Илья Родионов и Арсений Зигангиров. Отметим, что гол Зигангирова стал победным, защитник забил на 90+1-й минуте встречи.

«Зенит» занимает второе место в группе H Юношеской лиги УЕФА с 3 очками в 2 матчах, «Мальме» идет на 3-й строчке с 1 очком. Сегодня состоится еще один матч группы H — «Ювентус» — «Челси», время начала встречи — 17.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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