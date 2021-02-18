Пирло рассказал о недостатках игры «Ювентуса» в матче с «Порту»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, в чем команда могла бы сыграть лучше против «Порту» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Порту» часто играет в таком ключе в Лиге чемпионов, но мы позволили им играть так, как они этого хотели, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 18 февраля. — Нам надо было играть с мячом лучше и быстрее. «Порту» здорово закрывал свободные зоны в центре поля, и нам следовало лучше использовать фланги, но при медленной игре с мячом это сделать непросто».

На второй минуте после ошибки Родриго Бентанкура счет открыл Мехди Тареми. Еще один мяч португальский клуб забил в начале второго тайма. Отличился Мусса Марега. У гостей забил Федерико Кьеза. Ответный матч состоится в Италии 9 марта.