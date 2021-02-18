«Мы плохо настроились на игру». Кьеза — о причинах поражения от «Порту»
02:20
Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза после поражения от «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил настрой команды на игру. Также он добавил, что туринцы сыграли не лучшим образом.
«Мы плохо настроились на игру, а после быстро пропущенного гола стало только сложнее. Когда играешь не лучшим образом и при этом еще теряешь концентрацию, соперник на этом уровне может легко тебя наказать», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьезу.
Ответная игра состоится в Италии 9 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029476--porto-vs-juventus/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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