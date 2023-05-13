Пиоли рассказал, сыграет Леау в ответном матче против «Интера»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, сыграет ли форвард Рафаэл Леау сыграет против «Интера» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Португалец получил травму в матче 34-го тура серии А против «Лацио» (2:0).

«У нас есть проблемы с составом. В частности, повреждение у Леау. Однако есть хорошие шансы, что Рафаэл будет готов ко второму матчу с «Интером», — приводит слова Пиоли Football-Italia.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0. Ответная игра состоится 16 мая.