Манчини — об итальянских клубах в ЛЧ: «Жаль, что одна из двух команд должна уступить дорогу в финал»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о шансах команд из серии А на победу в Лиге чемпионов.

«Противостояние «Милана» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов — это важное событие для Милана и для всей Италии. Жаль, что одна из двух команд должна уступить дорогу в финал. Большая разница в классе с «Манчестер Сити» и «Реалом»? Да, между этими командами есть разница, но потом будет финал, и за 90 минут может случиться всякое. Было бы очень сложно пройти «Сити» или «Реал» в двухматчевом противостоянии, но в финале, кто знает», — приводит слова Манчини журналист Джанлука Ди Марцио.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» со счетом 2:0. Ответная игра состоится 16 мая.