Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился мнением о четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Встреча пройдет 15 августа и начнется в 22:00 мск.

— Мы уже обыгрывали «Сити» в 2018 году, и это должно помочь нам психологически, — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА. — Кроме того, сейчас все решится в одном матче. Надеюсь, что с физической точки зрения мы будем так же хороши, как в последних матчах. Подготовились мы очень хорошо. Важно с толком использовать все пять замен. Это может иметь определяющее значение.

Полагаю, победа над «Ювентусом» добавила нашей команде уверенности. Естественно, на этом останавливаться мы не хотим. Аппетит приходит во время еды. Да, «Сити» тут явный фаворит, но первые четвертьфиналы Лиги чемпионов показали, что фавориты не всегда выигрывают. У аутсайдера всегда есть шанс.

Обязательно нужно доставлять мяч форвардам и остро действовать у чужих ворот. В матче с «Манчестер Сити» выиграть владение мячом практически невозможно. Контроль мяча у «Сити» в крови. Но мы должны стараться как можно быстрее вернуть мяч себе. Нельзя давать сопернику спокойно играть в свою игру.

Две команды из Франции в полуфинале Лиги чемпионов — это было бы историческое достижение! И мы очень хотим повторить результат «ПСЖ». В двух матчах легче преподнести сенсацию, чем в одноматчевом противостоянии. И все-таки нам удалось выбить «Ювентус». Теперь будет одна игра с «Сити», и все в наших руках.

Надеюсь, завтра мы будем в той же блестящей форме, что и в кубковом финале с «ПСЖ», а также в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Мы два месяца работали в поте лица, и это должно принести плоды.