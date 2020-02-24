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Передвижение болельщиков «Ювентуса» в Лионе не будут ограничивать из-за коронавируса

20:19
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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал, что власти страны не рассматривают возможность ограничения перемещения болельщиков «Ювентуса», которые приедут на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом». В Италии напряженная обстановка из-за распространения коронавируса, от которого в стране умерли пять человек, а более 200 заражены.

— Итальянские болельщики приедут в Лион, — цитирует AFP Верана. — Нет никаких ограничений. Мы не рассматриваем эту возможность. Закрывать границу с Италией не имеет смысла. Между нами, префектурой, местными властями и УЕФА налажены постоянные контакты. УЕФА требует, чтобы мы внимательно следили за ситуацией и поддерживали связь с клубами и ответственными властями.

Лион — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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