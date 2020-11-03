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Педри: «Месси очень помогает молодым игрокам «Барселоны»

19:39
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Форвард «Барселоны» Педри рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Также он отметил, что Лионель Месси помогает молодым игрокам команды.

«Мы должны продолжать играть, как в последнее время, но при этом повысить голевую эффективность, — цитирует Педри официальный сайт «Динамо». — В матче с «Динамо» хотим заработать три очка, которые помогут выйти из группы. Внимание к себе я переношу нормально, это то, что мне привила семья. Мне необходимо прогрессировать, расти вместе с лучшими. Я должен продолжать работать, чтобы получать максимум игровых минут.

На тренировках я много работаю над физикой, чтобы помогать защитникам в играх. Мое спокойствие идет больше от головы, чем в результате тренировок. Так у меня было всегда. Мне все равно, на какой позиции меня будет использовать тренер. Главное — играть и приносить пользу команде. Наиболее комфортно я чувствую себя в полузащите, откуда создаю больше опасности.

Когда я забил свой первый гол в Лиге чемпионов в ворота «Ференцвароша», чувствовал себя как ребенок, который исполнил мечту. Все еще радуюсь, вспоминая тот день. Месси очень помогает нам, молодым игрокам, дает советы на поле и вне его. Он замечательный человек, и мы наслаждаемся тем, что можем у него учиться».

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/eurocups/pedri_khotim_zarabotat_tri_ochka_kotorye_pomogut_vyyti_iz_gruppy/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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