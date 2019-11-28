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Патрик Овомойела: «Амбиции «Боруссии» гораздо выше того уровня, который она демонстрирует»

28 ноября 2019, 01:52
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Экс-защитник «Боруссии» Патрик Овомойела после поражения бывшей команды от «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:3) отметил, что амбиции дортмундцев гораздо выше.

— Вся проблема заключается в том, что «Боруссия» снова сыграла неплохо, но ее амбиции гораздо выше того уровня, который она демонстрирует, — цитирует пресс-служба УЕФА Овомойелу.

Барселона — Боруссия Д

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027091/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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