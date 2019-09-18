Оздоев стал худшим игроком матча «Зенит» — «Лион» по индексу InStat
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев с индексом 250 стал худшим игроком матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1). Хавбек вышел на поле после перерыва, заменив форварда Сердара Азмуна.
На 50-й минуте встречи Оздоев в своей штрафной сфолил на форварде «Лиона» Мемфисе Депае?. 25-летний голландец реализовал 11-метровый и установил окончательный счет. (Денис Аль-Юсифи)
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