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Сегодня, 03:31

Шмидт: «Бенфика» в хорошей форме. Мы отдадим все силы, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт поделился ожиданиями от заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга».

«Не вызывает сомнений то, что нам нужно забить два гола. Мы в хорошей форме, возможно, в лучшей фазе этого сезона. Мы играем очень хорошо и создаем много возможностей. Теперь нам предстоит воспользоваться этими шансами, чтобы забить и выиграть матч. Если мы этого не сделаем, мы вылетим из еврокубков, так что мы отдадим все силы», — приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА.

Матч «Зальцбург» — «Бенфика» пройдет 12 декабря в Австрии и начнется в 23:00 мск. Для попадания в плей-офф Лиги Европы лиссабонцам нужно побеждать в два или более мяча.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Ред Булл Зальцбург
Роджер Шмидт
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