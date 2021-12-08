«Ливерпуль» выиграл у «Милана» (2:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Автором победного гола стал Дивок Ориги, которого в итоге признали лучшим игроком встречи.

«Я получил большое удовольствие от игры. Это был потрясающий вечер на «Сан-Сиро». Футбол — это жить моментом, каждым матчем, каждой тренировкой. Мы хотим успешно завершить сезон», — цитирует пресс-служба УЕФА Ориги.