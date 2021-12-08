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Ориги признан лучшим игроком матча «Милан» — «Ливерпуль»

04:32
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«Ливерпуль» выиграл у «Милана» (2:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Автором победного гола стал Дивок Ориги, которого в итоге признали лучшим игроком встречи.

«Я получил большое удовольствие от игры. Это был потрясающий вечер на «Сан-Сиро». Футбол — это жить моментом, каждым матчем, каждой тренировкой. Мы хотим успешно завершить сезон», — цитирует пресс-служба УЕФА Ориги.

Милан — Ливерпуль

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032691--milan-vs-liverpool/

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Евгений Козинов все материалы автора

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