Ориги признан лучшим игроком матча «Милан» — «Ливерпуль»
04:32
«Ливерпуль» выиграл у «Милана» (2:1) в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Автором победного гола стал Дивок Ориги, которого в итоге признали лучшим игроком встречи.
«Я получил большое удовольствие от игры. Это был потрясающий вечер на «Сан-Сиро». Футбол — это жить моментом, каждым матчем, каждой тренировкой. Мы хотим успешно завершить сезон», — цитирует пресс-служба УЕФА Ориги.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032691--milan-vs-liverpool/
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