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Д'Амброзио назвал причину поражения «Интера» от «Реала»

04:38
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Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио после поражения от «Реала» (0:2) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что удаление сказалось на ходе игры. Миланцы со второго места вышли в плей-офф.

«Возвращаемся домой с осознанием того, что хорошо сыграли против очень сильной команды. У нас было несколько моментов до ее первого гола, но против «Реала» всегда тяжело играть, а без одного футболиста — тем более. Ехали сюда со стремлением финишировать первыми, но, к сожалению, нам это не удалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Д'Амброзио.

Реал — Интер

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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