Д'Амброзио назвал причину поражения «Интера» от «Реала»

Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио после поражения от «Реала» (0:2) в 6-м туре Лиги чемпионов отметил, что удаление сказалось на ходе игры. Миланцы со второго места вышли в плей-офф.

«Возвращаемся домой с осознанием того, что хорошо сыграли против очень сильной команды. У нас было несколько моментов до ее первого гола, но против «Реала» всегда тяжело играть, а без одного футболиста — тем более. Ехали сюда со стремлением финишировать первыми, но, к сожалению, нам это не удалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Д'Амброзио.