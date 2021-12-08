Пиоли прокомментировал последнее место «Милана» в группе Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после поражения от «Ливерпуля» в 6-м туре Лиги чемпионов отметил поддержку фанатов. По его мнению, шесть игр в группе многому научили «россонери».

«Было здорово играть в такой атмосфере. Мы хотели порадовать наших болельщиков. У нас это не получилось, но мы многому научились за эти шесть матчей. Сегодня мы хотели показать другую игру и добиться другого результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.