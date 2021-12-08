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Пиоли прокомментировал последнее место «Милана» в группе Лиги чемпионов

04:05

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после поражения от «Ливерпуля» в 6-м туре Лиги чемпионов отметил поддержку фанатов. По его мнению, шесть игр в группе многому научили «россонери».

«Было здорово играть в такой атмосфере. Мы хотели порадовать наших болельщиков. У нас это не получилось, но мы многому научились за эти шесть матчей. Сегодня мы хотели показать другую игру и добиться другого результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Милан — Ливерпуль

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032691--milan-vs-liverpool/

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Евгений Козинов все материалы автора

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