Определился состав корзин жеребьевки Лиги чемпионов

В среду, 30 августа, состоялись заключительные матчи отборочного турнира Лиги чемпионов и стали известны все участники групповой стадии.

Жеребьевка групп пройдет в Монако в четверг, 31 августа. Все команды разделены на четыре корзины.

Корзина 1: «Манчестер Сити», «Севилья», «Барселона», «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Бенфика», «Фейеноорд».

Корзина 2: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Боруссия Д», «Атлетико», «Лейпциг», «Порту», «Арсенал».

Корзина 3: «Шахтер», «Зальцбург», «Милан», «Брага», ПСВ, «Лацио», «Црвена Звезда», «Копенгаген».

Корзина 4: «Янг Бойз», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Селтик», «Ньюкасл», «Унион», «Антверпен», «Ланс».

Начало церемонии жеребьевки в 19.00 по московскому времени.