Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов

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В среду, 13 марта, состоялись заключительные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» по пенальти обыграл «Интер» (2:1, пен. — 4:2), а дортмундская «Боруссия» победила ПСВ (1:0).

Таким образом, стали известны все участники четвертьфинала: «Атлетико», «Боруссия Д», «Арсенал», «Барселона», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Реал» и «Манчестер Сити».

Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.