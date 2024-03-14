«Атлетико» по пенальти переиграл «Интер» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Атлетико» выиграл у «Интера» (2:1, пен. — 4:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Счет на 33-й минуте открыл защитник миланцев Федерико Димарко, но уже три минуты спустя мадридцы отыгрались — отличился Антуан Гризманн. В самой концовке встречи форвард «матрасников» Мемфис Депай забил гол и перевел игру в дополнительное время, так как в первой встрече «Интер» выиграл со счетом 1:0.

За два тайма по 15 минут команды голов не забили, поэтому победитель определился в серии пенальти. Голкипер «Атлетико» Ян Облак отразил два удара и принес своей команде победу — 4:2. Вратарь миланской команды Ян Соммер сделал только одно спасение.

«Атлетико» одержал победу по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.