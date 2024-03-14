Вратарь «Атлетико» Облак признан лучшим игроком матча с «Интером»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:1, пен. — 4:2). Он отразил 2 удара в серии пенальти.

«Он удерживал свою команду на плаву благодаря важным сейвам после атак «Интера» и сыграл ключевую роль в их успехе в серии пенальти», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.