Опенда: «Проиграли 1:3, но провели хороший матч»

Нападающий «Лейпцига» Лоис Опенда прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Во втором тайме мы все изменили. Мы знали, что нам нужно играть как можно выше. Мы вернулись на поле с намерением забить и сыграть лучше, чем в первой половине. Нам это удалось. Мы проиграли 1:3, но провели хороший матч. Теперь надо сосредоточиться и постараться выиграть следующий поединок», — цитирует пресс-служба УЕФА Опенда.

«Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав 6 очков. «РБ Лейпциг» — второй (3 очка).