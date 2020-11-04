Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал разгром от «Ливерпуля» в групповом турнире Лиги чемпионов (0:5).

— Нужно хорошенько подумать, потому что мы очень крупно проиграли «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, но тогда это было иначе, потому что мы знали, что нам нужно прогрессировать, — цитирует официальный сайт Лиги чемпионов Гасперини. — Сегодняшняя разница была огромной, и нам нужно улучшаться тактически и структурно. Мы вышли на игру с двумя положительными результатами и думали, что сможем добиться успеха с «Ливерпулем», но разница была огромной. Они просто были существенно лучше.

У нас были проблемы с темпом игры. Посмотрим, что будет в других матчах, у нас есть время поработать над собой. В последнее время мы слишком много пропускаем и мало забиваем.