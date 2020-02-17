УЕФА назначила судей на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в среду, 19 февраля.

Согласно официальному сайту, бригада английских судей во главе с Майклом Оливером получила назначение на матч «Атланта» — «Валенсия». Встречу «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» обслужат турецкие арбитры во главе с Джюнейтом Чакыром.

Обе встречи начнутся в 23.00 по московскому времени.