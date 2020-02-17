Оливер назначен на матч «Аталанта» — «Валенсия», Чакыр — на встречу «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»
14:59
УЕФА назначила судей на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в среду, 19 февраля.
Согласно официальному сайту, бригада английских судей во главе с Майклом Оливером получила назначение на матч «Атланта» — «Валенсия». Встречу «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» обслужат турецкие арбитры во главе с Джюнейтом Чакыром.
Обе встречи начнутся в 23.00 по московскому времени.
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