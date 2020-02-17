Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Оливер назначен на матч «Аталанта» — «Валенсия», Чакыр — на встречу «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»

14:59
Теги:

УЕФА назначила судей на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в среду, 19 февраля.

Согласно официальному сайту, бригада английских судей во главе с Майклом Оливером получила назначение на матч «Атланта» — «Валенсия». Встречу «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» обслужат турецкие арбитры во главе с Джюнейтом Чакыром.

Обе встречи начнутся в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир