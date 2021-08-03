«Олимпиакос» спасся от поражения в матче с «Лудогорцем»
3 августа 2021, 23:53
«Олимпиакос» и «Лудогорец» сыграли вничью (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
На 50-й минуте гостей вывел вперед Кирил Десподов. Агибу Камара на 87-й минуте сравнял результат.
Ответный матч пройдет 10 августа.
Лига чемпионов
Третий отборочный раунд
Первый матч
«Олимпиакос» (Греция) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1 (0:0)
Читайте также
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Армянский борец считает, что Евлоев взял золото Олимпиады нечестно
Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: время начала и где смотреть прямую трансляцию финалов в отдельных видах
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю