Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Олимпиакос» спасся от поражения в матче с «Лудогорцем»

3 августа 2021, 23:53
Теги:

«Олимпиакос» и «Лудогорец» сыграли вничью (1:1) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

На 50-й минуте гостей вывел вперед Кирил Десподов. Агибу Камара на 87-й минуте сравнял результат.

Ответный матч пройдет 10 августа.

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

Первый матч

«Олимпиакос» (Греция) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1 (0:0)

Олимпиакос П — Лудогорец

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Нужна ли летняя Олимпиада в нынешнем виде? Телерейтинги заставляют задуматься
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Армянский борец считает, что Евлоев взял золото Олимпиады нечестно
Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: время начала и где смотреть прямую трансляцию финалов в отдельных видах
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 3 августа
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд