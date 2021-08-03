Зарема Салихова разобрала «Бенфику» перед матчами «Спартака» в Лиге чемпионов: «Бояться ее совершенно не стоит»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Бенфика» — самый тяжелый соперник из всех, кто мог достаться «Спартаку» на этой стадии Лиги чемпионов, об этом сказал Руй Витория. Но так ли это?

Если кто-то не знает состав португальцев, то такие фамилии как Отаменди, Вертонген, Жоао Марио, Сеферович и Яремчук дадут понять, что «Спартаку» с его молодыми и неопытными игроками будет нелегко. Но условный «Монако», даже не имея такого количества громких имен в составе, вряд ли слабее. Тот факт, что Витория когда-то работал в «Бенфике», вряд ли поможет «Спартаку».

Но согласиться с тем, что «Спартаку» нечего терять никак нельзя. Не так часто «Спартак» выходит даже в квалификацию ЛЧ, чтобы заранее сдаваться даже перед таким соперником. К тому же, а не для того ли пришел Витория, чтобы добиваться новых высот? Выход в групповой этап Лиги чемпионов может стать такой высотой, а игра в Лиге Европы и так «Спартаку» обеспечена. Если не проходить условную «Бенфику» в квалификации, то в групповом этапе вообще делать нечего.

В составе «Спартака» только Виктор Мозес и Квинси Промес имеют настоящий опыт игры в Лиге чемпионов, все остальные ребята либо не играли в главном клубном турнире, либо играли там очень мало. Стоимость состава «Бенфики» почти 325 млн евро, «Спартака» — 145 млн. Это большая разница. Средний возраст игроков «Бенфики» чуть выше, чем у «Спартака» 26,4 против 25,8 лет. Спортивный департамент «Спартака» совершенно не помог Витории перед стартом в Лиге чемпионов — это огромный минус.

В последние годы «Бенфика» в Европе играет не так удачно, но стабильно попадает в весеннюю стадию Лиги Европы. В прошлом году в 1/16 финала португальцы не прошли «Арсенал», а годом ранее — «Шахтер». Находясь в одной группе, «Зенит» и «Бенфика» обменялись победами, но в итоге «Зенит» оказался ниже и вылетел, а «Бенфика» упала в Лигу Европы. Две победы ЦСКА над «Бенфикой» Витории никто не забыл, а ведь тогда это была по-настоящему команда Руя, которую он досконально знал и готовил к турниру.

Играть с «Бенфикой», даже несмотря на отсутствие опыта, можно. И бояться ее совершенно не стоит. Нужно выходить на поле и «умирать» ради болельщиков и самих себя», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало игры — в 20.00 (мск). Ответная игра состоится в Лиссабоне 10 августа.