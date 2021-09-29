Ольга Смородская не понимает, почему «Шериф» выступает успешнее российских клубов
12:05
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче Лиги чемпионов.
«Шериф» — это что-то необъяснимое! Это мега-сенсация! — сказала Смородская «СЭ». — Не понимаю, что происходит с «Реалом». Это невероятно! Я не могу понять, почему «Шериф» набирает больше очков, чем все наши российские клубы. Это феномен, объяснить который невозможно. Почему у нас падает уровень футбола, я могу понять. А за «Шерифом» я не слежу, не понимаю. Это необъяснимо».
«Шериф» с шестью очками после побед над «Шахтером» и «Реалом» лидирует в турнирной таблице своей группы. Молдавский клуб впервые выступает в основном раунде Лиги чемпионов.
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