Ольга Смородская не понимает, почему «Шериф» выступает успешнее российских клубов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на победу «Шерифа» над «Реалом» (2:1) в матче Лиги чемпионов.

«Шериф» — это что-то необъяснимое! Это мега-сенсация! — сказала Смородская «СЭ». — Не понимаю, что происходит с «Реалом». Это невероятно! Я не могу понять, почему «Шериф» набирает больше очков, чем все наши российские клубы. Это феномен, объяснить который невозможно. Почему у нас падает уровень футбола, я могу понять. А за «Шерифом» я не слежу, не понимаю. Это необъяснимо».

«Шериф» с шестью очками после побед над «Шахтером» и «Реалом» лидирует в турнирной таблице своей группы. Молдавский клуб впервые выступает в основном раунде Лиги чемпионов.