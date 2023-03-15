Около 1000 болельщиков «Интера» с билетами не пустили на матч с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Около 1000 болельщиков «Интера» не смогли посетить ответный матч с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0). Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, португальская сторона ранее заявляла, что смогут попасть на стадион только в случае, если покупали билеты в гостевой сектор.

В день матча представители «Порту» объявили, что болельщики «Интера» все же смогут попасть на матч на другие сектора без атрибутики «нерадзурри», однако этого не произошло.

«Интер» по итогам двух матчей обыграл «Порту» со счетом 1:0 и прошел в 1/4 финала турнира.