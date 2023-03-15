Холанн: «Манчестер Сити» выигрывал премьер-лигу 4 раза за последние 5 лет. Меня купили не для победы в АПЛ»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн ответил на вопрос футбольного эксперта и экс-игрока «Ливерпуля» Джейми Каррагера о целях клуба в Лиге чемпионов.

Норвежский форвард стал автором пента-трика в ответном матче 1/8 финала турнира с «Лейпцигом» (7:0, первый матч — 1:1).

— Сейчас вы лучший бомбардир европейского футбола. Все ждут, что вы приведете «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов. Чувствуете ли вы особое давление из-за этого?

— Сложный вопрос, потому что, ответив на него, я могу легко попасть в заголовки (улыбается), — сказал Холанн после матча. — Конечно, клуб хочет выиграть Лигу чемпионов и другие трофеи. «Ман Сити» выиграл АПЛ четыре раза за последние пять лет, так что меня купили не для победы в АПЛ. Поэтому... Можете прочитать ответ между строк. Я стараюсь помочь клубу развиваться еще сильнее, чтобы он смог выиграть Лигу чемпионов в первый раз.

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала ЛЧ. Жеребьевка четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.