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Облак оценил игру «Порту» в обороне против «Атлетико»

06:44
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак после ничьей с «Порту» (0:0) в Лиге чемпионов отметил, что соперник был опасен на контратаках и хорошо играл в защите.

«Порту» был хорошо организован. У нас не было много пространства, и нам не хватало немного творческой искры. У нас не было много моментов, но всегда нелегко противостоять командам, которые закрываются.

Конечно, мы хотели выиграть сегодня, но все пошло не так, как нам хотелось бы. «Порту» играл хорошо и выглядел опасно на контратаках", — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.

Атлетико — Порту

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Евгений Козинов все материалы автора

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