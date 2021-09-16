Облак оценил игру «Порту» в обороне против «Атлетико»
06:44
Вратарь «Атлетико» Ян Облак после ничьей с «Порту» (0:0) в Лиге чемпионов отметил, что соперник был опасен на контратаках и хорошо играл в защите.
«Порту» был хорошо организован. У нас не было много пространства, и нам не хватало немного творческой искры. У нас не было много моментов, но всегда нелегко противостоять командам, которые закрываются.
Конечно, мы хотели выиграть сегодня, но все пошло не так, как нам хотелось бы. «Порту» играл хорошо и выглядел опасно на контратаках", — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.
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