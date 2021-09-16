Руди Гарсия считает, что Месси, Мбаппе и Неймару не хватало владения мячом в матче с «Брюгге»
06:59
Экс-тренер «Лилля» и «Лиона» Руди Гарсия объяснил, чего не хватало нападающим «ПСЖ» Неймару, Лионелю Месси и Кильяну Мбаппе в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:1). В среду впервые парижская команда сыграла с такой тройкой нападения.
«Месси временами был слишком самоотверженным, на мой взгляд. Мбаппе не получал достаточной помощи, а Неймар, с учетом его таланта, не был задействован в достаточной степени. За ними стояло слишком много технических недостатков и у них не было достаточно владения мячом, чтобы показать себя», — цитирует пресс-служба УЕФА Гарсия.
Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.
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