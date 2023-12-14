«Милан» победил «Ньюкасл» и сыграет в Лиге Европы, «сороки» вылетели из еврокубков

«Милан» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

Счет на 33-й минуте открыл полузащитник хозяев Жоэлинтон. «Милан» сумел отыграться благодаря голу Кристиана Пулишича на 59-й минуте. Победный гол на 84-й минуте забил Сэмюэл Чуквуэзе.

«Милан» (8 очков) поднялся на третье место в группе F и сыграет в Лиге Европы. «Ньюкасл» (5) финишировал последним в квартете и вылетел из еврокубков.