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«ПСЖ» сыграл вничью с «Боруссией» и прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе (справа) и Нико Шлоттербек.
Фото Reuters

«ПСЖ» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» на выезде в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов — 1:1.

Форвард немецкой команды Карим Адейеми забил первый гол на 51-й минуте, полузащитник парижан Уоррен Заир-Эмери сравнял счет на 58-й минуте.

«Боруссия» заняла первое место в группе F с 11 очками. «ПСЖ» набрал 8 очков и стал вторым благодаря тому, что «Милан» в параллельной встрече обыграл «Ньюкасл» (2:1). Итальянская команда также набрала 8 очков, но уступила парижанам по дополнительным показателям, заняла третье место в группе и вылетела в Лигу Европы.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря.

Лига чемпионов. Группа F
13 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:1
ПСЖ

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
4
1
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