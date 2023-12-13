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Сегодня, 02:33

Нойер: «Бавария» определенно может побороться за победу в Лиге чемпионов»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги заключительного матча группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Мы были очень расстроены своим выступлением против «Айнтрахта». Сегодня мы показали нашу реакцию на это. Тренер был очень счастлив и сказал, что гордится этой игрой. Мы отдали все силы и поэтому победили. Мы должны выкладываться на полную в каждом матче. У нас есть команда, которая определенно может побороться за титул», — приводит слова Нойера Prime Video.

«Бавария» с 16 очками заняла первое место в группе A, «Копенгаген» с 8 очками — на второй строчке, «Галатасарай» с 5 очками — на третьей, «Манчестер Юнайтед» расположился на последней строчке с 4 очками и выбыл из розыгрышей еврокубков.

Мануэль Нойер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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