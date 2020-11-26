Николич объяснил, почему «Локомотив» играет вничью с «Атлетико» и проигрывает «Ротору»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после ничьей с «Атлетико» в Лиге чемпионов (0:0) отметил, что у команды сейчас очень плотный график.

— Почему «Локомотив» набирает очки в матчах с «Атлетико» и проигрывает «Ротору»?

— У нас три очка и еще две игры в Лиге чемпионов, — приводит пресс-служба клуба слова Николича. — Есть шанс играть в Европе весной. Но это лишь шанс. Нужно заслужить это на поле. Последние шесть-семь месяцев — самый сложный график. Никогда раньше такого не было. Это просто факт. Сегодня мы в Мадриде. Завтра летим пять часов в Москву, через день летим в Грозный, затем обратно. Через два дня «Зальцбург», затем «Рубин». Но я не такой тренер, который будет плакать. Да, это нелегко. Но мы будем справляться. Дело не только в физподготовке, но и в психологии. Невозможно быть на сто процентов готовым каждые два дня. Это трудно, но мы стараемся. Попробуем закончить групповой этап на хорошем уровне и хорошо провести последние туры в чемпионате.