Шлоттербек: «Боруссии» нужно показать больше в ответном матче против ПСВ»

Защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек прокомментировал ничью с ПСВ (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня смешанные чувства после игры. Конечно, нам хотелось бы одержать победу после того, как мы повели в счете. Но в конце концов, нам приходится смириться с ничьей 1:1. Мы знаем, что нам еще предстоит сыграть ответный матч, на который соберется 80 000 человек. Там мы непобедимы. Сегодня мы проделали достойную работу — даже против Люка де Йонга. Но нам нужно показать больше в ответном матче, и мы это сделаем», — цитирует пресс-служба УЕФА Шлоттербека.

Ответная игра пройдет в Германии 13 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.