Зидан отреагировал на возможные санкции к «Реалу» со стороны УЕФА

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на возможные санкции к команде со стороны УЕФА.

Ранее появилась информация, что «Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут быть исключены из еврокубков на следующий сезон, так как являются участниками Суперлиги.

«Абсурдно думать, что мы не будем играть в Лиге чемпионов в следующем году. Все сказано. Сейчас много разговоров по этому поводу. Мы не обращаем на это внимания. Я хочу видеть «Реал» в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Зидана Sport.es.

27 апреля и 5 мая мадридский клуб сыграет в рамках полуфинала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».