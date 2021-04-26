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Зидан отреагировал на возможные санкции к «Реалу» со стороны УЕФА

20:17
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на возможные санкции к команде со стороны УЕФА.

Ранее появилась информация, что «Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут быть исключены из еврокубков на следующий сезон, так как являются участниками Суперлиги.

«Абсурдно думать, что мы не будем играть в Лиге чемпионов в следующем году. Все сказано. Сейчас много разговоров по этому поводу. Мы не обращаем на это внимания. Я хочу видеть «Реал» в Лиге чемпионов в следующем году», — цитирует Зидана Sport.es.

27 апреля и 5 мая мадридский клуб сыграет в рамках полуфинала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

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