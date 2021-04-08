Неймар прокомментировал победу «ПСЖ»: «Бороться до конца»

Форвард «ПСЖ» Неймар в своем Instagram высказался о победе команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2).

В этой встрече бразилец сделал две результативные передачи.

«Бороться до конца», — написал Неймар.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» пройдет 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи — в 22.00 мск.