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Неймар прокомментировал победу «ПСЖ»: «Бороться до конца»

10:51
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» Неймар в своем Instagram высказался о победе команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2).

В этой встрече бразилец сделал две результативные передачи.

«Бороться до конца», — написал Неймар.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» пройдет 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи — в 22.00 мск.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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