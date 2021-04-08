Неймар прокомментировал победу «ПСЖ»: «Бороться до конца»
10:51
Форвард «ПСЖ» Неймар в своем Instagram высказался о победе команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2).
В этой встрече бразилец сделал две результативные передачи.
«Бороться до конца», — написал Неймар.
Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» пройдет 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи — в 22.00 мск.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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