Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Главный тренер «Порту» — о поражении от «Челси»: «Несправедливый результат»

08:59
Теги:

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о поражении своей команды от «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Несправедливый результат, но это футбол. «Челси» забил, мы нет. Команда провела хорошую игру, отлично действовала в обороне, опасно атаковала. У нас было несколько моментов, но мы не смогли их реализовать. Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Ответный матч команд состоится 13 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...