Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о поражении своей команды от «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Несправедливый результат, но это футбол. «Челси» забил, мы нет. Команда провела хорошую игру, отлично действовала в обороне, опасно атаковала. У нас было несколько моментов, но мы не смогли их реализовать. Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Ответный матч команд состоится 13 апреля. Начало — в 22.00 (мск).