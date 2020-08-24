Неймар по ошибке поздравил «Байер» с победой в Лиге чемпионов

Форвард «ПСЖ» Неймар опубликовал новый пост в Twitter.

Бразилец хотел поздравить «Баварию» с победой в Лиге чемпионов, однако отметил в посте «Байер», не дописав одную букву («Bayer» — «Байер», «Bayern» — «Бавария»).

— Проигрыш — это часть спорта, мы стараемся, боремся до конца. Спасибо за поддержку и привязанность каждого из вас. И поздравляю «Байер», — написал Неймар.

Немецкий клуб отреагировал удивленным эмодзи.