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Неймар по ошибке поздравил «Байер» с победой в Лиге чемпионов

03:39
Неймар. Фото УЕФА
Неймар. Фото УЕФА
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Форвард «ПСЖ» Неймар опубликовал новый пост в Twitter.

Бразилец хотел поздравить «Баварию» с победой в Лиге чемпионов, однако отметил в посте «Байер», не дописав одную букву («Bayer» — «Байер», «Bayern» — «Бавария»).

— Проигрыш — это часть спорта, мы стараемся, боремся до конца. Спасибо за поддержку и привязанность каждого из вас. И поздравляю «Байер», — написал Неймар.

Немецкий клуб отреагировал удивленным эмодзи.

Скриншот твиттера "Байера". Фото Twitter
Скриншот твиттера «Байера». Фото Twitter

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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