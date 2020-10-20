Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Жирков не оказался даже в заявке. Почему?

— У него повреждение, поэтому он не смог сыграть.

— Вы год назад говорили, что матчи в Лиге чемпионов отражают силу команд РПЛ и показывают наш уровень. Можно ли сказать, что российская лига слабее бельгийской, раз чемпион проигрывает чемпиону?

— Нельзя так сказать. По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже. Нужен общий итог выступления российских клубов, чтобы делать выводы. (Гоша Чернов)