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«Нельзя сказать, что РПЛ слабее чемпионата Бельгии». Семак — о матче с «Брюгге»

23:05
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Жирков не оказался даже в заявке. Почему?

— У него повреждение, поэтому он не смог сыграть.

— Вы год назад говорили, что матчи в Лиге чемпионов отражают силу команд РПЛ и показывают наш уровень. Можно ли сказать, что российская лига слабее бельгийской, раз чемпион проигрывает чемпиону?

— Нельзя так сказать. По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже. Нужен общий итог выступления российских клубов, чтобы делать выводы. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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