Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги противостояния с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В субботу, в ответной встрече каталонцы выиграли — 3:1.

— Мы сделали лишь шаг. На первых минутах «Наполи» заставил нас серьезно попотеть, — цитирует пресс-служба УЕФА Сетьена. — У них отличная команда. Нам пришлось оборняться всеми силами. Если бы им удалось забить второй мяч, они получили бы заряд уверенности, поэтому мы старались не допустить этого, но нам пришлось изрядно понервничать. Мы сделали шаг, который хотели сделать. Теперь будем надеяться, что нам удастся показать в последующих матчах тот же решительный настрой, который мы продемонстрировали здесь. Команда играла хорошо, и мы заслужили эту победу.

Я поздравил Гаттузо за выдающуюся работу, которую он делает. Ему удалось развить команду. Он прекрасно делает свою работу, и мне очень нравится его подход к делу. Все соперники, которые остались в турнире, очень сильны. Простых матчей не будет. Так что впереди у нас трудный матч, но он таковым и для «Баварии». У них отличная команда, как и у нас.