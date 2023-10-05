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Нападающий «Боруссии» Фюллькруг оценил игру команды в матче ЛЧ с «Миланом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг прокомментировал ничью с «Миланом» (0:0) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы показали хорошую игру, были достаточно сильны. Знали, что они сильны на контратаках. Мы хотели завершать свои атаки, но слишком часто играли назад. «Боруссия» много владела мячом и имела преимущество почти во всех позициях. В Лиге чемпионов, если ты бьешь, то должен забивать. Мы потеряли два очка», — приводит слова Фюллькруга сайт УЕФА.

«Боруссия» с одним очком занимает четвертое место в группе F. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Ньюкаслом» 25 октября.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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