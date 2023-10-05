Грегор Кобель — о ничьей с «Миланом»: «Боруссии» надо совершенствоваться в атаке»

Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель прокомментировал ничью с «Миланом» (0:0) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Я доволен своей игрой. Мне удалось отразить несколько опасных ударов, считаю, что в целом мы сыграли очень хорошо. У нас теперь одно очко. Мы внизу таблицы. В чем мы должны совершенствоваться? Очевидно, в атаке! В этом году мы еще не забивали в ЛЧ», — приводит слова Кобеля сайт УЕФА.

«Боруссия» с одним очком занимает четвертое место в группе F. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Ньюкаслом» 25 октября.