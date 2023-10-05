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Сегодня, 08:26

Терзич — о ничьей с «Миланом»: «Я доволен игрой «Боруссии», у нас все получилось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал ничью с «Миланом» (0:0) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Я доволен нашей игрой, у нас все получилось. Мы хорошо прессинговали их, выиграли много мячей, но в итоге нам не хватило остроты в завершении. Мы занимаем последнее место в группе, но лидеры находятся всего в трех очках от нас. Сегодня вечером «Ньюкасл» обыграл «ПСЖ». Для кого-то это стало сюрпризом, но точно не для нас. Группа очень плотная», — приводит слова Терзича сайт УЕФА.

«Боруссия» с одним очком занимает четвертое место в группе F. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Ньюкаслом» 25 октября.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
Зоран Терзич
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