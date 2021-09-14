Эмери считает, что «Аталанта» похожа на «Вильярреал»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Это первый раз, когда мы сразимся с «Аталантой». Это команда, похожая на «Вильярреал», с недавней историей в Лиге чемпионов и качественным ростом с приходом Гасперини, благодаря которому они вошли в четверку лучших в Италии. Фаворит группы — «Манчестер Юнайтед», а затем идет «Аталанта», которая является очень сильным соперником», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

Матч «Аталанта» — «Вильярреал» пройдет 14 сентября в Испании и начнется в 22:00 мск.