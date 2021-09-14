Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Эмери считает, что «Аталанта» похожа на «Вильярреал»

04:50
Теги:

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Это первый раз, когда мы сразимся с «Аталантой». Это команда, похожая на «Вильярреал», с недавней историей в Лиге чемпионов и качественным ростом с приходом Гасперини, благодаря которому они вошли в четверку лучших в Италии. Фаворит группы — «Манчестер Юнайтед», а затем идет «Аталанта», которая является очень сильным соперником», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

Матч «Аталанта» — «Вильярреал» пройдет 14 сентября в Испании и начнется в 22:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Медведев — король Нью-Йорка! Джокович остался без календарного «Шлема»
Как Медведева не взяли в «Спартак». Рассказ родителей чемпиона US Open
У России снова требуют антидопинговую базу. До «часа икс» остался всего год
«Вошел в историю». Медведев сфотографировался на фоне чемпионской стены
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд