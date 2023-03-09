Нагельсманн объяснил, за счет чего «Бавария» обыграла «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первой половине мы не очень хорошо выполняли то, о чем заранее договаривались. Было слишком много свободного пространства. Во втором тайме мы защищались уже лучше и представляли угрозу, перехватив мяч. В результате мы заслужили победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.