Гальтье: «ПСЖ» не смог открыть счет, когда появился такой шанс»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы не смогли открыть счет, когда у нас появился такой шанс. Первый тайм мы провели хорошо, чувствовали, что можем отыграть гол наших соперников, однако свои голевые моменты мы так и не использовали.

Мы очень глупо пропустили первый мяч. На таком уровне нельзя пропускать такие голы. Да, «Бавария» давила, но порой стоит просто выбить мяч подальше, чтобы справиться с прессингом. Не нужно этого стыдиться. Когда уступаешь в счете после часа игры, становится трудно», — цитирует пресс-служба УЕФА Гальтье.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.