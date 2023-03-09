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Пиоли: «Милан» ни разу не сдался и заслужил победу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 марта. &amp;quot;Тоттенхэм&amp;quot; - &amp;quot;Милан&amp;quot; - 0:0. Стефано Пиоли.
Фото Reuters

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Знали, что будет тяжело, но справились. Я просил ребят показать характер. Мы ни разу не сдались и заслужили победу. Теперь нужно двигаться вперед шаг за шагом. Не стоит забегать далеко вперед. Мы вышли в четвертьфинал. Посмотрим, как пройдет жеребьевка», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

В первом матче итальянская команда победила со счетом 1:0, поэтому вышла в 1/4 финала.

 
8&nbsp;марта. &laquo;Тоттенхэм&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. «Тоттенхэм» и «Милан» не забили голов. Итальянская команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036592--tottenham-vs-milan/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
Стефано Пиоли
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