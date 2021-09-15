Нагельсманн объяснил, что стало залогом успеха в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победы над «Барселоной» (3:0) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что мюнхенцы здорово сыграли.

«Считаю, что мы очень здорово играли сегодня. Это и стало залогом успеха. Мы хорошо оборонялись. У нас были проблемы в первые семь-восемь минут, мы играли недостаточно смело, но затем внесли поправки», — цитирует пресс-служба УЕФА Нагельсманна.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Баварии» проведет 29 сентября. Соперником будет киевское «Динамо».