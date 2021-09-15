У Альбы проблемы с подколенным сухожилием
05:03
Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3). Игрок на 74-й минуте встречи был заменен на 17-летнего Алехандро Бальде.
Как сообщает Marca, у Альбы дискомфорт в области подколенного сухожилия. В среду игрок пройдет медицинские тесты, чтобы определить тяжесть травмы.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Барселона» проведет 29 сентября. Соперником будет «Бенфика».
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