У Альбы проблемы с подколенным сухожилием

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3). Игрок на 74-й минуте встречи был заменен на 17-летнего Алехандро Бальде.

Как сообщает Marca, у Альбы дискомфорт в области подколенного сухожилия. В среду игрок пройдет медицинские тесты, чтобы определить тяжесть травмы.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Барселона» проведет 29 сентября. Соперником будет «Бенфика».