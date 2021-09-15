Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

У Альбы проблемы с подколенным сухожилием

05:03

Защитник «Барселоны» Жорди Альба получил повреждение в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3). Игрок на 74-й минуте встречи был заменен на 17-летнего Алехандро Бальде.

Как сообщает Marca, у Альбы дискомфорт в области подколенного сухожилия. В среду игрок пройдет медицинские тесты, чтобы определить тяжесть травмы.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Барселона» проведет 29 сентября. Соперником будет «Бенфика».

Барселона — Бавария

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Бавария» снова унизила «Барселону», Миранчук помог «Аталанте» спастись, белорусский судья устроил шоу в Испании
Какой источник доходов у депутата от КПРФ Бондаренко
Врачи выяснили, почему внезапно немеют руки и ноги
У Жириновского слетели штаны во время теледебатов
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры