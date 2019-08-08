На матч "Порту" – "Краснодар" продано 40 тысяч билетов

14 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Порту" примет "Краснодар". Встреча пройдет на стадионе "Драгау", который вмещает более 52 тысяч человек. На данный момент продано 40 тысяч билетов, сообщает пресс-служба "драконов".

Напомним, в первом матче "Краснодар" потерпел поражение со счетом 0:1, пропустив гол в концовке встречи.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр