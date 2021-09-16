Мяч форварда «Шерифа» в ворота «Шахтера» признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов
15:10
Мяч форварда «Шерифа» Адамы Траоре в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0) признан лучшим голом недели в турнире.
Второе место занял гол Джордана Хендерсона, который принес «Ливерпулю» победу над «Миланом» (3:2), на третьей строчке — мяч Анте Ребича в ворота мерсисайдцев. Четвертым стал гол полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша в игре против «Лейпцига» (6:3).
? Sheriff winger Adama Traore takes home the prize! ???#UCLPOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/n8FV7Ho559— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2021
2-й тур Лиги чемпионов пройдет с 28 по 29 сентября.
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю