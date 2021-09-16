Мяч форварда «Шерифа» в ворота «Шахтера» признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Мяч форварда «Шерифа» Адамы Траоре в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:0) признан лучшим голом недели в турнире.

Второе место занял гол Джордана Хендерсона, который принес «Ливерпулю» победу над «Миланом» (3:2), на третьей строчке — мяч Анте Ребича в ворота мерсисайдцев. Четвертым стал гол полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша в игре против «Лейпцига» (6:3).

2-й тур Лиги чемпионов пройдет с 28 по 29 сентября.